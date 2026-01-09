Haberler

Prof. Dr. Mehmet Özkan: Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparsa Maduro özgürlüğüne kavuşabilir

Prof. Dr. Mehmet Özkan: Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparsa Maduro özgürlüğüne kavuşabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD'nin Venezuela operasyonunu değerlendiren Özkan, Washington'un artık "rejim değiştirme" yerine "rejim dönüştürme" stratejisi izlediğini söyledi. Trump'ın Grönland çıkışından Çin'e yönelik hazırlıklarına kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'da konuşan Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin küresel siyasette yeni bir model denediğini belirterek, Trump yönetiminin Venezuela'da rejimi devirmekten ziyade dönüştürmeyi hedeflediğini ifade etti. Küresel güç mücadelesinde büyük ülkelerin dünyayı paylaşma sürecine girdiğini vurgulayan Özkan, Trump'ın asıl büyük savaşının Çin ile olacağını söyledi. Venezuela operasyonunun uluslararası dengeler açısından önemli bir kırılma yarattığını belirten Özkan, Grönland söylemlerinin de bu stratejinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

"ABD ARTIK REJİM DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYOR, REJİM DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Prof. Dr. Özkan, "ABD artık rejim değiştirmek istemiyor, rejim dönüştürmek istiyor" diyerek bu yaklaşımın Venezuela'da da net biçimde görüldüğünü söyledi. "ABD, Venezuela'da rejimi dönüştürmek istiyor. ABD'nin ikinci planı, bölge ülkelerinden rejim dönüştürmesine destek almak" ifadelerini kullanan Özkan, Trump'ın yeni bir model denediğini belirtti. "Trump yeni bir model deniyor, bu ABD tarihinin nadir olaylarından biridir" dedi.

"KÜRESEL SİYASETTE ARTIK BÜYÜK ÜLKELER DÜNYAYI PAYLAŞIYOR"

Küresel güç mücadelesine de değinen Özkan, "Küresel siyasette artık büyük ülkeler dünyayı paylaşıyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Grönland çıkışını değerlendiren Özkan, "Trump'ın Grönland konusunda başarılı olacağını düşünmüyorum" dedi. Güney Amerika ülkelerinin yaşananlardan ders çıkardığını belirten Özkan, "Güney Amerika ülkelerinin çoğu Maduro'nun başına gelenden sonra alacağı dersi almıştır" şeklinde konuştu.

"TRUMP BÜYÜK SAVAŞA, ÇİN İLE OLAN SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

ABD'nin uzun vadeli hedeflerine de dikkat çeken Özkan, "Trump büyük savaşa, Çin ile olan savaşa hazırlanıyor" dedi. Venezuela operasyonunun sınırları zorladığını ifade eden Özkan, "Trump, Venezuela operasyonu ile dış politikanın limitlerini zorlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu. Özkan ayrıca, "Eğer Maduro Venezuela'daki rejim dönüşümüne katkı verirse Trump, Maduro'yu affedebilir" ve "Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparlarsa özgürlüğüne kavuşabilir" ifadelerini kullandı.

Melis Yaşar
Haberler.com / Dünya
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer