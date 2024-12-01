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Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Türkiye'ye yeni mülteci akını olabilir

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Türkiye'ye yeni mülteci akını olabilir
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Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Ülger, Suriye'nin Halep kentinde son günlerde yaşananları değerlendirdi.

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Haberler.com'a konuk olduğu programda Suriye'de yaşananları değerlendirirken, 1 milyona yakın yeni mültecinin Türkiye'ye gelebileceği öngörüsünde bulundu.

"İDLİB'TE 4 MİLYON CİVARI SİVİL NÜFUS VAR"

Ülger, şu ifadeleri kullandı;

" Türkiye'nin hassasiyeti, Esad rejimi Rusya'nın desteğiyle İdlib'e yönelik beklentilerin üstünde saldırı ortaya koyarsa İdlib'te 4 milyon civarı sivil nüfus var. Bunlara yönelik topyekün saldırı olursa Türkiye'nin karşı hareketi söz konusu olabilir. Bundan dolayı milyona yakın belki daha fazla sığnmacı akını olacak Türkiye'ye. Türkiye bu gelişmeyi de ulusal çıkarları ve savunma politikası çerçevesinde yönetmeye çalışacaktır. Buna izin vermeyecektir."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Dünya
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