Prespa Diyalog Forumu Struga'da başladı

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Struga şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun resmi açılışı yapıldı.

Forumun açılış programı kapsamında "Beş yılda Prespa Anlaşması: Fırsatlara dönüşen zorluklar" oturumu düzenlendi.

Oturumda konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, isim sorununu çözen 2018 tarihli Prespa Anlaşması için anlaşmaya varan ve imzalayan eski Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın cesaret ve vizyonunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Prespa Anlaşması'yla diplomasiye olan inancın tazelendiğini, açık diyaloğun faydalı bir şey olduğunu vurgulayan Kovaçevski, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hiçbir samimi çabanın boşa gitmediğini göstermiştir. Bunun en iyi kanıtı, beş yıl önce ikili anlaşmazlığa çözüm bulup bugün gelecek perspektifine model olan Prespa Anlaşması'dır." dedi.

Kovaçevski, zorlukların her zaman var olduğunu, bunları fırsata dönüştürmek için samimi ve sorumlu liderliğe ihtiyaç olduğunu belirterek "Başarı, zorlukları birlikte fırsatlara çevirebilmeyi ve ilerleme yolunda devam etmeyi bilmekten geçer. Kuzey Makedonya bu doğrultuda yeni bir zorlukla karşı karşıya. Ülkenin Avrupa geleceği için ülkedeki herkesin sorumluluk göstermesi gerekiyor. Bu doğrultuda, NATO'nun ardından AB üyesi olmalıyız. Başarıyla mutlu olmamız için çalışıyorum." diye konuştu.

Batı Balkanlar'ın her zaman AB'ye, AB'nin de bugün Batı Balkanlar'a ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kovaçevski, bunu, Kuzey Makedonya'nın kaçırmaması gereken bir an olarak nitelendirdi.

Konuşmasının ardından Başbakan Kovaçevski, bu yılki Prespa Diyalog Forumu ödülünü Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Majlinda Bregu'ya takdim etti.

Michel: "Avrupa Birliği her adımınızda yanınızda olacaktır"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de foruma gönderdiği görüntülü mesajında, bu yılki forumun hem Avrupa hem de Kuzey Makedonya için zor bir zamanda düzenlendiğine işaret etti.

Bu yıl Batı Balkanlar'ın en uzun süreli anlaşmazlıklarından birini çözen tarihi Prespa Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden beş yıl geçtiğini anımsatan Michel, "Bu anlaşma, en zor engellerin bile herkesin yararına olacak şekilde cesaret, liderlik ve sorumlulukla aşılacağını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bir yıl önce Kuzey Makedonya ile ülkenin AB'ye üyelik süreci kapsamında ilk hükümetlerarası konferansın düzenlendiğini de hatırlatan Michel, "Devam eden tarama süreci ile AB yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bunun devam edeceğine eminim." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle savaşın Avrupa kıtasına geri getirdiğini vurgulayan Michel, "Avrupalı arkadaşlar olarak bu karanlık saatte Ukrayna halkının yanındayız. Avrupa'da barış ve güvenliği korumanın en iyi yolunun, saygı ve işbirliği ruhu içinde demokrasi ve refahı yayma yolundan geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Forumun bu yılki ana teması "2030'a kadar genişletilmiş Avrupa ailesi: Mümkün (olmayan) misyon?"a atfen "Evet, bu misyon mümkün" diyen Michel, "Avrupa Birliği, her adımınızda yanınızda olacaktır. Çünkü sizi AB'de istiyoruz. Benim, bizim tam desteğimize güvenebilirsiniz." dedi.

Sahnenin arkasındaki monitörün devrilmesi nedeniyle programa ara verildi

Öte yandan, oturum için kurulan sahnenin arkasındaki monitörün, rüzgar nedeniyle devrilmesinin ardından programa kısa ara verildi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek devrilen monitör karşısında sakinliğini koruyan moderatör Valbona Zeneli'ye teşekkür etti.

Osmani, "Öncelikle rahatsızlıktan dolayı özür dilememe izin verin. Gösterdiği cesaret ve davranışından dolayı Valbona'ya özür dilemek ve teşekkür etmek istiyorum. Bu, fırtınalı havaların hala Balkanlar'da var olduğunu hatırlatıyor ancak bugün, tekrar başlayabileceğimizi gösterdik." diye konuştu.