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Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti

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Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Prens William, kemoterapi tedavisini tamamlamasının ardından ilk resmi görevlerini gerçekleştirdi. Çift, Southport'ta meydana gelen bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üç küçük kızın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca, saldırı sırasında çocukları korurken yaralanan bir dans öğretmeniyle de görüştüler. Kraliyet çifti, ziyaretin ardından yaptıkları duygusal açıklamada, Southport topluluğuyla birlikte olmaya devam edeceklerini belirtti.

Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisini tamamladıktan sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti. Çift, Temmuz ayında Southport'ta meydana gelen trajik bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üç küçük kızın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

42 yaşındaki Kate ve Prens William, 6 yaşındaki Bebe King, 7 yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve 9 yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ın aileleriyle özel görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, saldırı sırasında çocukları korurken yaralanan dans öğretmeni Leanne Lucas ile de bir araya geldiler.

Ziyaret, özellikle ailelerin mahremiyetine saygı göstermek amacıyla düşük profilli tutuldu. Kraliyet çifti, olay günü müdahale eden acil durum ekipleriyle de görüştü. Kate, bu ekipleri "gerçek kahramanlar" olarak nitelendirirken, William onları "gerçek profesyoneller" olarak tanımladı.

Çift, ziyaretin ardından yaptıkları duygusal açıklamada, "Southport'taki herkesle birlikte olmaya devam edeceklerini" belirtti ve "Bugünkü toplum buluşması, hayal edilemez bir trajedinin ardından birbirimizi desteklemenin önemini hatırlatan güçlü bir deneyim oldu," dedi.

Bu ziyaret, Kate'in geçen ay kanser tedavisini tamamladığını açıklamasından sonraki ilk halka açık etkinliği olması bakımından önem taşıyor. Prenses, yerel topluma desteğini, empati ve şefkatini göstermek istediğini vurguladı.

Kraliyet çifti, acil durum ekiplerine kendilerine iyi bakmalarını ve işe dönmek için acele etmemelerini tavsiye etti. William, önlerinde "zorlu birkaç ay" olduğunu, ancak bunu birlikte atlatacaklarını söyledi.

Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti

Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti

Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti

Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti

Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kraliyet Sarayı Kate Middleton Kate Middelton Prens William Galler Yaşam Dünya

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