Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile ilişkisinin detayları, ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuya açtığı yeni Epstein dosyalarıyla birlikte yeniden uluslararası gündeme oturdu.

"İNSANLAR ARTIK YENİ İNSANLAR YAPAMAYACAK"

Yayımlanan belgelerde, "Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak… Onları laboratuvarda tasarlayabileceğiz." gibi tartışmalı ifadelerin Epstein çevresindeki yazışmalarda yer aldığı ve bu dosyaların içinde Norveç'in gelecekteki kraliçesinin de adıyla geçen e-posta trafiğinin bulunduğu belirtildi.

PRENSES SKANDALLARIYLA GÜNDEMDE

Epstein dosyalarında Mette-Marit'in adı yüzlerce hatta binlerce kez geçerken, 2011-2014 yılları arasındaki iletişimler, Florida'daki Palm Beach malikanesinde en az dört gün konaklama ve yüzlerce e-posta alışverişi kayıt altına alındı. Bazı medya analizlerinde, adı geçen mail içeriklerinin doğal bilimler ve biyoteknoloji üzerine spekülatif cümleler içerdiği iddia edilirken, bu ifadelerin doğrudan prensesin görüşlerini yansıttığına dair net bir kanıt olmadığına dikkat çekiliyor.

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Belgelerle ilgili eleştiri ve rahatsızlık Norveç'te kraliyet ailesinin imajını zorlayan bir etki yaratırken, Mette-Marit kamuoyu önünde özür diledi ve Epstein ile kurduğu temasın "kötü bir muhakemenin sonucu" olduğunu belirtti; geçmişte Epstein'ın suç geçmişini yeterince incelemediğini kabul ettiğini söyledi.

OĞLU DA AYRI SKANDALIN ODAĞINDA

Norveç Kraliyet Sarayı, bu bağlantıların resmi bir suç isnadı anlamına gelmediğini, prensesin belirli sosyal temaslarda bulunduğunu ve bu iletişimlerin bağlamının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini vurguladı. Öte yandan, Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby'nin Oslo'da devam eden yargı süreci de kraliyet ailesinin gündemini ikinci bir tartışma ekseni olarak meşgul ediyor.