Üye Girişi
Haberler

Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prenses Diana'nın eski şoförü Steve Davies, yıllar sonra yaptığı itiraf gibi açıklamada, "O gece yanında ben olsaydım Diana hâlâ hayatta olurdu" diyerek hem koruyamadığı Prenses'in yasını tuttu hem de Kraliyet'in en karanlık sırlarına uzanan bir komplonun perdesini araladı. Davies, Diana'ya çok sadık olduğunu ve ona hala bağlı olduğunu belirterek 'kurşun bile yiyebileceğini' söyledi.

Prenses Diana'nın eski şoförü Steve Davies, yıllar sonra itiraf gibi bir açıklamada bulunarak gündeme bomba gibi düştü. Davies, Diana'ya karşı komplo kurulduğu iddialarıyla işine son verilmeseydi, Prenses'in hâlâ hayatta olabileceğini öne sürdü.

İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Günümüzde 61 yaşında olan Davies, 1996 yılında, BBC muhabiri Martin Bashir'in Diana'ya Davies ve diğer çalışanların kendisi hakkında bilgi sızdırdığına dair yanlış bilgiler vermesinin ardından işten çıkarılmıştı.

"BU EVLİLİKTE ÜÇ KİŞİYİZ"

Bashir, o dönemde bu iddiaları kamuoyuyla paylaşmadı; ancak Prenses Diana'yı, olay yaratan o ünlü röportajı vermeye ikna etmek için kullandı. Bu röportajda Diana, evliliğindeki zorlukları, eşinin Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisini ve bu ilişkiden kaynaklanan güven kaybını açık bir dille anlatmıştı. Diana, o meşhur cümlesiyle "Bu evlilikte üç kişiyiz" diyerek kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu röportaj, Diana'nın yaşadığı psikolojik zorlukları, bulimia hastalığını ve kendine zarar verme eğilimlerini de ilk kez açıkça dile getirdiği bir platform olmuştu.

Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf

"BEN GÖTÜRSEYDİM HAYATTA OLURDU"

Davies, Prenses Diana'ya sekiz yıl boyunca özel şoförlük yapmış bir isimdi ve Diana'nın Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trajik kazada hayatını kaybetmesi onu derinden etkilemişti. Davies, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, "O gece onu Paris'te ben arabayla götürmüş olsaydım, muhtemelen hâlâ hayatta olurdu" diyerek duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Diana'nın güvenliğini sağlamak için her zaman yanında olduğunu, görevine büyük bir bağlılık duyduğunu ve ömrünün sonuna kadar bu bağlılığı sürdüreceğini ifade eden Davies, "Diana için kurşun bile yerim" dedi.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Davies, yıllar sonra "The Crown" dizisinin yayınlanmasıyla işini kaybetmesinin ardındaki gerçekleri anladığını belirtti. BBC'den ise ancak bu yılın mayıs ayında tazminat alabilmişti. Bu olayların arkasındaki gerçekleri öğrenmesi için onlarca yıl geçmesi gerektiğini söyleyen Davies, bu süreçte büyük bir utanç ve acı çektiğini ifade etti.

SUÇSUZ BULUNMUŞTU

Prenses Diana'nın Bashir'e verdiği röportaj, Prens Charles ile olan sorunlu evliliğine dair samimi açıklamalar içeriyordu ve uluslararası bir yankı uyandırmıştı. Ancak Bashir'in, Diana'nın kardeşi Earl Spencer'a, Davies'in güvenlik ihlalleri yaptığına dair sahte belgeler sunarak röportajı garanti altına almaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. BBC, kendi iç soruşturması sonucu Bashir'i suçsuz bulmuş olsa da 2020'de yapılan bağımsız bir soruşturma, muhabirin sahte belgeler kullanarak manipülatif yöntemlere başvurduğunu ortaya çıkardı. Bu olay, "The Crown" dizisinin bir bölümünde de işlendi ve Davies'in görevden alınmasında rol oynayan bu komplo tekrar gündeme geldi.

ÇOCUKLARI BBC'Yİ ELEŞTİRDİ

Bu gelişmelerin ardından Prens William ve Prens Harry, annelerine yönelik yapılan manipülasyonları ve BBC'nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. BBC ise bu röportajı bir daha yayınlamama sözü vererek bir özür mesajı yayınladı. Davies, Prenses Diana'nın kendisine ihanet ettiğine inandığını ancak onun trajik ölümü öncesinde bu durumu düzeltememiş olmasının derin pişmanlık yarattığını söyledi.

KOMPLO TEORİLERİ HÂLÂ GÜNDEMDE

Davies'in açıklamaları, 90'lı yıllarda Kraliyet ailesinin iç yüzüne dair yaşanan çalkantılara yeniden ışık tuttu. Prenses Diana'nın çevresindeki güvensizlik ortamının, onu etkileyen psikolojik baskıların ve trajik sonunun ardındaki komplolar, yıllar sonra dahi gündemde kalmaya devam ediyor.

Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf
Kaynak: Haberler.com / Dünya
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı

Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Kraliyet ailesine yakışır hareketler etmediği için zalim İngiliz kraliyeti tarafından ortadan kaldırıldı kanaatindeyim.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.