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Şahin Sucukları’nda sahte evraklarla usulsüzlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli adliyede

Şahin Sucukları’nda sahte evraklarla usulsüzlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli adliyede
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Kayseri’de faaliyet gösteren Şahin Sucukları’nda geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 5...

Kayseri'de faaliyet gösteren Şahin Sucukları'nda geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

Şahin Sucukları tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz bünyesinde geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketimizin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin tespitler, şirket iç denetim birimlerimizce tespit edilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler süratle alınmış, elde edilen bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilmiştir. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddia ve savunmalar titizlikle incelenmekte olup adli süreç devam etmektedir. Özellikle bilinmesini isteriz ki, çeşitli mecralarda olayın kapsamı ve şirketimizin uğradığı zarara ilişkin yer verilen rakamlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Köklü geçmişe ve güçlü kurumsal yapıya sahip şirketimizin mali yapısına, ticari faaliyetlerine ve itibarına zarar verebilecek her türlü girişime karşı gerekli idari ve hukuki tedbirler alınmış olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Kayseri'de doğan ve bu şehrin köklü lezzetlerini Türkiye'ye ve dünyaya taşıyan Şahin markası, güçlü kurumsal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz sürdürmekte ve yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte konuya duyarlılık ve sağduyuyla yaklaşan, şirketimize yönelik yapıcı ve olumlu tutum sergileyen resmi kurumlarımıza, paydaşlarımıza, ulusal ve yerel basın kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilmişti. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler; adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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