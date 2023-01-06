Prens Harry'den çok konuşulacak bekaret itirafı: 17 yaşındayken benden büyük bir kadınla birlikte oldum

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak oyuncu eşi Meghan Markle ile beraber ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayınlanacak olan kitabında 17 yaşında kendisinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olarak bekaretini kaybettiğini yazdığı ifşa oldu. Harry'nin kitapta oyuncu eşinin cinsel ilişki sahnelerinden rahatsız olduğunu yazdığı da öğrenildi.

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra eşiyle ABD'ye yerleşen ve ailesine yönelik suçlamalarla sık sık gündeme gelen Prens Harry'nin 10 Ocak'ta çıkacak olan anı kitabındaki bazı konular ifşa oldu.

"EŞİMİN İLİŞKİ SAHNELERİNİ BEYNİMDEN KAZIMAK İSTEDİM"

Prens Harry, "Spare" isimli anı kitabında eşi Meghan Markle'ın yer aldığı filmindeki cinsel ilişki sahnelerinden rahatsız olduğunu anlattı. Markle'ın ismini Google'da aratıp Suits dizisindeki sevişme sahnelerini görünce bundan pişmanlık duyduğunu yazan Harry, "O sahneleri beyninden kazımak için neredeyse elektroşok terapisine ihtiyaç duyduğunu" belirterek espri yaptı.

"17 YAŞINDA BEKARETİMİ KAYBETTİM"

Prens Harry gündeme bomba gibi düşen kitabında bir de bekaret itirafında bulundu. 17 yaşında bir pub'ın arkasında kendisinden ileri yaşta bir kadınla cinsel ilişkiye girerek bekaretini kaybettiğini itiraf eden Harry, bu durumun utanç bir deneyim olduğunu söyledi.

"BABAM ANNEMİN ÖLÜM HABERİNİ VERİRKEN SARILMAKTAN KAÇINDI"

Annesi Prenses Diana'yı kaybettiğinde 12 yaşında olan Prens Harry, babasının acı haberi verirken kendisiyle çok soğuk konuştuğunu ve sarılmaktan bile kaçındığını anlattı. Prens, abisiyle beraber annelerinin ölümüne dair soruşturmanın yeniden açılamasını talep etmeyi planladıklarını ama saray yetkililerinin buna izin vermediğini de sözlerine ekledi.