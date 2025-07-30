Powerbank koltuk arasına düştü, uçak İstanbul'a geri döndü

Powerbank koltuk arasına düştü, uçak İstanbul'a geri döndü
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İstanbul Havalimanı'ndan havalanan ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden yolcu uçağında bir yolcuya ait powerbank (taşınabilir şarj cihazı) koltuk arasına düştü. Yolcu ve kabin görevlileri powerbankı çıkaramayınca uçağın kaptan pilotu, İstanbul'a dönme kararı aldı.

Asiana Airlines firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

POWERBANK KOLTUK ARASINA DÜŞTÜ

Kazakistan hava sahasında seyir halinde bulunan 'Boeing 777' tipi uçakta bulunan bir yolcu, powerbankını (taşınabilir şarj cihazı) koltuk arasına düşürdü. Güç cihazını alamayan yolcu, durumu seferde görevli kabin ekibine bildirdi. Ancak kabin ekibi de powerbankı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramadı.

Powerbank koltuk arasına düştü, uçak İstanbul'a geri döndü

PİLOT İSTANBUL'A DÖNÜŞ KARARI ALDI

Durum üzerine uçağın kaptan pilotu, uçuş sırasında kullanımı yasak olan powerbank nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması için İstanbul'a dönüş kararı aldı. Uçak, saat 23.25'de sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Powerbank koltuk arasına düştü, uçak İstanbul'a geri döndü

YASAKLANMASI TAVSİYE EDİLMİŞTİ

Güney Kore'de 170 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta powerbankın patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Olaylar üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yolcuların beraberinde taşıdığı powerbank olarak bilinen taşınabilir şarj cihazların uçuş sırasında kullanılmasının yasaklanması konusunda havayolu şirketlerine tavsiyede bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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