Polonya'nın Krakov'unda silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 2'si polis 15 kişi yaralandı

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POLONYA'nın Krakov kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Polonya basını dün yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırganın araçtan çevredekilere ateş açtığını duyurdu. Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si polis 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu kaydederek, saldırganın Polonya vatandaşı olduğunu aktardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov'da yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını vurgulayarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Hayatlarını riske atan kahraman polis memurlarını en içten duygularımla takdir ediyorum. Ayrıca, tüm siyasi kesimlerden politikacılara yürekten bir çağrıda bulunuyorum: Bu trajediyi istismar etmeyin. Bu suçun tüm koşullarını aydınlatacağız" açıklamasında bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin Krakov'da yaşanan olay nedeniyle ülke genelinde 8-9 Kasım'da geçerli olacak ulusal yas ilan edilmesi için resmi süreci başlattığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı