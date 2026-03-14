Polonya'da Sıcak Hava Balonu Apartmana Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

POLONYA'da sıcak hava balonunun apartmana çarpması sonucu meydana gelen kazada, balondan fırlayıp binanın çatısına düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yolcu ise yaralandı.

Polonya'nın batısında yer alan Zielona Gora kentinde, sıcak hava balonu kontrolden çıkarak bir apartmana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balonun sepetinden fırlayarak binanın çatısına düşen 28 yaşındaki pilot Jagoda Gancarek'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatını kaybeden Gancarek'in, Polonya Kadınlar Balon Şampiyonası'nda birinciliği bulunan deneyimli bir pilot ve eğitmen olduğu öğrenildi.

Kazada balonda bulunan diğer 2 kadın yolcu ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın nedenine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.

