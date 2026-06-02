Polonya'da ilkokullarda telefon kullanımını kısıtlayacak tasarı kabul edildi
Polonya hükümeti, ilkokullarda cep telefonu ve görüntü/ses kaydı yapabilen cihazların kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Düzenleme, kamu ve özel okullardaki 1-8. sınıf öğrencilerini kapsıyor; öğretmen izni, sağlık ve acil durumlar hariç tutuluyor.
POLONYA hükümetinin, ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.
Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ile okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. Düzenlemenin, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımların, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumların yasağın dışında tutulacağı kaydedildi. Hükümet onayının ardından tasarının, Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderileceği aktarıldı.