Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu! 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi

Polonya'da bir inşaatın temel kazısı sırasında 250 kilogram ağırlığında bir bomba bulundu. İmha uzmanları patlayıcı maddenin 2. Dünya Savaşı döneminde kaldığını tespit ederken, çalışmalar nedeniyle 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi. 200 asker ve polisin görev yaptığı tahliyeler sırasında boşalan sokaklar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polonya'nın Lublin kentinde bir inşaatta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu. Bomba imha uzmanları patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışmalarına başlarken, 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yüzlerce asker ve polisin görev yaptığı imha çalışmaları esnasında sokakların bomboş kaldığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

PATLAYICI 2. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDEN KALMIŞ

Polonya'nın güneydoğusundaki Lublin kentinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bomba bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, söz konusu patlayıcı maddenin 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığını tespit etti.

3 NOKTADA TOPLANMA YERİ HAZIRLADI

Bomba bulunduğu yerden çıkarılmadan önce 14 bin bölge sakinin tahliyesine karar verildi. Lublin'in batısındaki Bronowice ve Kosminek semtlerinden tahliye edilenler için Lublin Belediyesi üç noktada toplanma yeri hazırladı. Kendi imkanlarıyla belirlenen noktalara gidemeyecek kişiler için ücretsiz belediye otobüsleri tahsis edilirken, hasta ve bakıma muhtaç olan kimseler ise belirlenen bakım merkezlerine sevk edildi.

200 ASKER VE POLİS GÖREV YAPTI

Halkın tahliyesi ve bölge güvenliğinin alınmasında 200 asker ve polis görev yaptı. Tahliye sonrası boş kalan sokaklar sokaklardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

BOMBAYI ÇIKARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bombanın bulunduğu yerde 2. Dünya Savaşı öncesinde uçak fabrikası bulunurken, savaş döneminde söz konusu alanın Nazi Almanyası tarafından esir ve çalışma kampı ile Yahudilerin el konulan mallarının seçilip depolanmasında kullanıldığı belirtildi. Bomba imha uzmanlarının 250 kilogram ağırlığındaki bombayı çıkarma çalışmaları sürüyor.