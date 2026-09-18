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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'den Trump'a 'ABD üssü' yanıtı

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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'den Trump'a 'ABD üssü' yanıtı
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POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede bir ABD askeri üssü kurulmasına ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, Polonya hükümetinin üs için mümkün olan en iyi yeri sağlamak amacıyla elinden geleni yapacağını bildirdi.

POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede bir ABD askeri üssü kurulmasına ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, Polonya hükümetinin üs için mümkün olan en iyi yeri sağlamak amacıyla elinden geleni yapacağını bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve üs kurulumuna ilişkin açıklamalarının ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımında Trump'a teşekkür eden Nawrocki, "Nazik sözleriniz, dostluğumuz ve Polonya-ABD ortaklığına olan güçlü bağlılığınız için teşekkür ederim Sayın Başkan Donald Trump. Savunma iş birliğimizi güçlendirmek için çabalarımızı sürdürmeye hazırız: Ciddiyetle, sorumlulukla ve her zaman birlikte. Polonya hükümetinin ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi yeri sağlamak amacıyla elinden gelenin en iyisini yapacağından emin olabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya ile ABD arasındaki askeri iş birliğine değinerek ülkede bir ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe katettiklerini bildirmişti. Trump açıklamasında, "Polonya'da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, üssün yeri çok yakında açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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