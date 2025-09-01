Polonya Cumhurbaşkanı Almanya'dan Tazminat Talep Etti

POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Almanya'dan tazminat talep etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla Polonya'nın Gdansk kentindeki Westerplatte Yarımadası'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Almanya'dan tazminat talep ederek bunun iki ülke ilişkileri için yeni bir temel oluşturacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin yeniden canlanan 'neoemperyalizm ve Rusya Federasyonu' karşısında Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu inşa etme konusunda önemli bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ve bu görevi 'İkinci Dünya Savaşı'nın faili' olan Almanya ile paylaştığını söyledi.

Tazminatın iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir temel oluşturacağını vurgulayan Nawrocki, "Batı komşumuzla hakikat ve iyi ilişkiler temelinde bir ortaklık kurabilmek için, Almanya'dan tazminat meselesini nihayet çözmeliyiz. Polonya Cumhurbaşkanı olarak bunu ortak iyilik ve geleceğimiz için açıkça talep ediyorum" ifadelerini kullandı.