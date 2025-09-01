Polonya Cumhurbaşkanı Almanya'dan Tazminat Talep Etti

Polonya Cumhurbaşkanı Almanya'dan Tazminat Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının yıl dönümünde Almanya'dan tazminat talep etti ve bu durumun iki ülke ilişkileri için yeni bir temel oluşturabileceğini belirtti.

POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Almanya'dan tazminat talep etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla Polonya'nın Gdansk kentindeki Westerplatte Yarımadası'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Almanya'dan tazminat talep ederek bunun iki ülke ilişkileri için yeni bir temel oluşturacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin yeniden canlanan 'neoemperyalizm ve Rusya Federasyonu' karşısında Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu inşa etme konusunda önemli bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ve bu görevi 'İkinci Dünya Savaşı'nın faili' olan Almanya ile paylaştığını söyledi.

Tazminatın iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir temel oluşturacağını vurgulayan Nawrocki, "Batı komşumuzla hakikat ve iyi ilişkiler temelinde bir ortaklık kurabilmek için, Almanya'dan tazminat meselesini nihayet çözmeliyiz. Polonya Cumhurbaşkanı olarak bunu ortak iyilik ve geleceğimiz için açıkça talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı

Hakim ve savcıları uyardı: Bunu yaparsanız siyaset alanına girersiniz
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.