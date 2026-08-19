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Polonya 16 Yıl Sonra Adım Geri Attı: Smolensk Uçak Kazasının Enkaz Talebi Düşürüldü

Polonya 16 Yıl Sonra Adım Geri Attı: Smolensk Uçak Kazasının Enkaz Talebi Düşürüldü
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Polonya, 96 kişinin hayatını kaybettiği Smolensk uçak kazasına ait enkazın iadesi için diplomatik girişimlerini hızlandırmadı. 2023’ten bu yana tek bir nota gönderen Polonya, Rusya'dan yanıt alamadı. Önceki döneme kıyasla diplomatik baskı azaldı.

Polonya, 2010 yılında Rusya'da düşen ve Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile eşinin de aralarında bulunduğu 96 kişinin hayatını kaybettiği Smolensk uçak kazasına ait enkazın iadesi için yürüttüğü diplomatik girişimleri önemli ölçüde yavaşlattı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetinin Aralık 2023’te göreve başlamasından bu yana Varşova, Moskova’ya enkazın iadesi talebiyle yalnızca tek bir diplomatik nota gönderdi. 2024’ün ilk çeyreğinde iletilen bu talebe Rus makamlarından yanıt alınamadı.

Bu durum, önceki döneme kıyasla Polonya'nın diplomatik baskıyı belirgin şekilde azalttığını gösteriyor. 2019–2023 yılları arasında Hukuk ve Adalet (PiS) hükümeti döneminde Polonya, enkazın geri verilmesi için Rusya’ya sekiz ayrı nota düzenlemişti. Moskova ise bu notalardan yalnızca birine yanıt vererek, enkazın "devam eden adli soruşturmada delil niteliği taşıdığı" gerekçesiyle teslim edilemeyeceğini tekrarlamıştı.

Diplomatik Gerilim ve İnceleme Süreci

Polonya Ulusal Savcılığı, Rus yetkililerin yürütülen soruşturma tamamlanmadan ne uçak enkazını ne de kara kutuları teslim etmeye yanaşmadığını açıkladı. Varşova’nın adli yardım talepleri de defalarca yanıtsız bırakıldı veya reddedildi.

Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Nisan ayında yaptığı açıklamada Polonyalı yetkililerin artık uçak enkazının muhafaza edildiği Smolensk Kuzey Askeri Havaalanı’ndaki alana erişimine izin verilmediğini belirtti.

Polonya devlet havacılık komisyonunun 2011 yılında hazırladığı resmi raporda; uçağın elverişsiz hava koşullarında görüş mesafesi olmadan izin verilen minimum irtifan altına indiği ve inişi iptal etme kararının çok geç alındığı sonucuna varılmıştı.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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