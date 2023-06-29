Polisin 17 yaşındaki genci öldürdüğü Fransa'dan gelen görüntüler endişe verici! Onlarca aracı ateşe verdiler

Fransa'nın Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki bir sürücüyü öldürmesi halkı sokağa döktü. Paris sokaklarından gelen görüntülerde onlarca aracın ateşe verildiği görülürken, gözaltı sayısı ise 150'ye yükseldi.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesinin ardından çıkan olaylarda 150 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde protestocuların sokaklardaki tüm arabaları ateşe verdiği görülüyor.

ORTALIK YANGIN YERİ

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesine tepki gösterenler Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde bugün de sokağa indi. Fransız basınındaki habere göre, farklı kentlerde araçlar, çöp bidonları ve kamu eşyaları ateşe verildi. Toulouse, Lille gibi kentlerde Nael'in ölümüne tepki gösterenler polise taş attı.

150 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 150 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.