Plastik Kirliliği İçin Küresel Anlaşma Görüşmeleri

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kanada ve Norveç Hükümetlerinin işbirliğiyle, BM genel kurulu marjında düzenlenen Plastik Kirliliği Anlaşması Bakanlar İstişare Toplantısı'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Toplantının amacı plastik kirliliğinin acil ilgi gerektiren küresel bir sorun olduğunu kabul ederek, INC-5'in sonuna kadar tüm yaşam döngüsü boyunca kontrol önlemleri içeren iddialı ve etkili bir küresel anlaşmanın sonuçlandırılmasına ivme kazandırmak olup, görüşmeleri politik düzeye taşımak, ulusal öncelikler ve temel müzakere konularındaki pozisyonlar hakkında anlayışı derinleştirmek, birleşme ve ayrışma alanlarını belirlemek ve mevcut boşlukları kapatmak olarak özetlenebilir" denildi.

Toplantı üç oturum şeklinde organize edildi. 'Plastik Üretimi ve Tüketimi' oturumunda, Mısır Çevre Bakanı Dr. Yasmine Fouad ve Panama İklim Özel Temsilcisi Juan Carlos Monterrey; 'Ürünler, Kimyasallar ve Atıklar' oturumunda Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Antigua ve Barbuda Sağlık, Refah ve Çevre Bakanı Sir Molwyn Joseph; 'Uygulama Araçları' oturumunda ise Gana Bakanı ve Politika, Planlama, İzleme ve Değerlendirme Müdürü Ophelia Mensah ve Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim eş kolaylaştırıcılar olarak çalışmalara katkı sundu.

Toplantı sonucunda hem INC Başkanı'nı bilgilendirmek hem de gelecekteki gayriresmi toplantılara rehberlik etmek amacıyla bir sonuç raporu yayımlandı.