PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz

Muhaliflerin ani zaferinin ardından rejim yıkılırken Ruslar askeri üslerini kurtarmanın peşine düştü. Sahada Menbiç'in ardından Deyrizor bölgesinde yaşanan kayıpların ve Rakka'daki halk ayaklanmasının ötesinde YPG'lileri en çok korkutan durum ise Washington tarafından terk edilmek. YPG'lilerin endişelerini doğrulayan işte üç büyük işaret.

"DESTEK KONUSUNDA NET BİR DURUŞ OLMADI"

Terör örgütüne yakın kaynaklar, özellikle ABD seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından hem Amerikan hem de İngiliz medyasına Washington tarafından yalnız bırakılma endişesi taşıdıklarını belirten açıklamalar yaptı. Geçen hafta içinde New York Times gazetesine konuşan PYD/YPG'nin sözde lideri Mazlum Abdi, Menbiç'i Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na kaybetmelerinden dolayı ABD'yi suçladı. Abdi, "Ankara destekli muhalif gruplar saldırınca ABD tarafından destek konusunda net bir duruş olmadı" ifadesini kullandı.

"ABD'NİN BİZİ TERK ETMESİNDEN KORKUYORUZ"

YPG'nin basın sözcüsü Ferhad Şami, Financial Times'a dün verdiği demeçte ABD'nin bölgeden çekilmesinden korktuklarını açıkça dile getirdi. Eski bir senaryonun tekrar yaşanmasından endişe duyduklarını ifade eden Şami, "Açıkçası, aynı senaryonun tekrarlamasından korkuyoruz, ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE MUTABAKAT İÇİNDEYİZ"

Terör örgütü için kırmızı alarm olarak nitelendirilebilecek bir diğer unsur da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, "Suriye'de Türkiye ile mutabakat içindeyiz" açıklaması. Dün sabah iki dışişleri bakanının görüşmesinin ardından Fidan, "Suriye'de istikrarın sağlanması, terörizmin yer bulmaması önceliklerimiz arasında" dedi.

GENEL BİR MUTABAKAT VAR

Blinken, Suriye'de neleri görmek istedikleri konusunda genel bir mutabakat içerisinde olduklarını ifade etti. "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ ve PKK'nın orada hakim olmaması" gibi unsurların öncelikler arasında olduğunu belirten Fidan, görüşmede "Suriye halkının iyiliği ve ülkenin bütünlüğü için Türkiye, ABD hem de bölgesel aktörlere nasıl roller düştüğünü" konuştuklarını kaydetti. Blinken da "Suriye'ye komşu ülkelere tehdit oluşturmayacak bir yönetimi destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Fidan bugün Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacak. Ülkenin kaderinin konuşulacağı toplantıda Rusya ve İran yer almayacak.