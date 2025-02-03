Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

ŞARA'NIN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı öğrenilirken Şara'nın ziyareti öncesinde ise terör örgütü PKK/PYD elebaşı Mazlum Abdi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN KONUŞTU

Elebaşı Abdi, AP'ye verdiği röportajda Suriye'deki gelişmeler, geçici Suriye hükümetinin geçtiğimiz günlerde atanan cumhurbaşkanı Colani ve Şam'dan ne talep ettiklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ DE ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ"

Abdi, "Tüm Suriyeliler gibi biz de ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz. Merkezi olmayan bir devlet istiyoruz, özerklik değil" dedi. "Kuzeydoğu Suriye halkının merkezi olmayan bir devlette yerel işlerini yönetmek istediğini" söyleyen Abdi, "Suriye Irak değildir ve Irak Suriye değildir. Kuzeydoğu Suriye (Irak'ın) Kürdistanı değildir" ifadelerini kullandı.

"PKK İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SAVAŞIN BİR PARÇASI DEĞİLİZ"

Mazlum Abdi, Türkiye'nin " Pkk'nin uzantısı" olduklarına dair iddialara ilişkin"Hiçbir şekilde PKK ile ilişkili değiliz. PKK ile Türkiye devleti arasındaki savaşın bir parçası değiliz. Bu bizim meselemiz değil. Sadece bu bölgelere saldırılara bir gerekçe yaratmaktır" şeklinde değerlendirdi.