Haberler

PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de köşeye sıkışması ve ABD desteğini kaybetmesi PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'yu da küplere bindirdi. Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte bulunan elebaşı Karasu "Metropollerde 7 milyon Kürt var. Bu toplumsal bir gerçeklik. Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak" dedi.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında kontrolü sağlamaya yönelik hamlelerinin ardından PKK/YPG/SDG yapısı sahada büyük ölçüde alan kaybederken, örgüt yönetiminden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.

ABD DESTEĞİNİ DE KAYBETTİLER

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan ve Suriye'ye entegre olmayan PKK/YPG/SDG unsurlarının işgalinde bulunan Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısını askeri alan ilan etmişti. 13 Ocak'ta yapılan uyarının ardından bölgeye yönelik askeri operasyonlar başlatılmıştı. Operasyonlar sonrasında örgütün ABD desteğini de kaybettiği, Fırat'ın doğusu dahil kontrol ettiği geniş alanlardan çekilmek zorunda kaldığı ve ateşkes masasına oturduğu belirtildi.

ELEBAŞINDAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİT

Yaşanan gelişmelerin ardından PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün yayın organına açıklamalarda bulundu. Karasu, Suriye ordusunun yürüttüğü harekâttan Türkiye'yi sorumlu tuttu ve açık tehdit içeren ifadeler kullandı.

"BU YAPTIKLARINIZA PİŞMAN OLACAKSINIZ"

Karasu, "Metropollerde 6-7 milyon Kürt var. Böyle bir toplumsal gerçeklik var" sözleriyle büyükşehirleri hedef alan mesajlar verirken, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak. Türk devleti bu savaşın içinde. Planlamasında da var, yönetilmesinde de var. Bu politika ileride Türkiye'ye çok pahalıya mal olur" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Elebaşı Abdi'yi suikast korkusu sardı! Gündem yaratacak Türkiye mesajı
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı

Sürgündeki isim İsrail'e sığındı! Ortalığı karıştıracak yardım talebi
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

Öve öve bitiremedi: G.Saray çok iyi, yendiğimiz için gururluyuz
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Diziye gözyaşlarıyla veda etti