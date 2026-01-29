PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında kontrolü sağlamaya yönelik hamlelerinin ardından PKK/YPG/SDG yapısı sahada büyük ölçüde alan kaybederken, örgüt yönetiminden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.

ABD DESTEĞİNİ DE KAYBETTİLER

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan ve Suriye'ye entegre olmayan PKK/YPG/SDG unsurlarının işgalinde bulunan Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısını askeri alan ilan etmişti. 13 Ocak'ta yapılan uyarının ardından bölgeye yönelik askeri operasyonlar başlatılmıştı. Operasyonlar sonrasında örgütün ABD desteğini de kaybettiği, Fırat'ın doğusu dahil kontrol ettiği geniş alanlardan çekilmek zorunda kaldığı ve ateşkes masasına oturduğu belirtildi.

ELEBAŞINDAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİT

Yaşanan gelişmelerin ardından PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün yayın organına açıklamalarda bulundu. Karasu, Suriye ordusunun yürüttüğü harekâttan Türkiye'yi sorumlu tuttu ve açık tehdit içeren ifadeler kullandı.

"BU YAPTIKLARINIZA PİŞMAN OLACAKSINIZ"

Karasu, "Metropollerde 6-7 milyon Kürt var. Böyle bir toplumsal gerçeklik var" sözleriyle büyükşehirleri hedef alan mesajlar verirken, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak. Türk devleti bu savaşın içinde. Planlamasında da var, yönetilmesinde de var. Bu politika ileride Türkiye'ye çok pahalıya mal olur" ifadelerini kullandı.