Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 yıl önce kapatılan kapı yeniden açıldı

Erdoğan talimat verdi, 13 yıl sonra Suriyeliler için yeniden açıldı
TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı

TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası

Piyangodan 33 milyon dolar kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti

Piyangodan 33 milyon dolar kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da piyangodan 33 milyon dolar kazanan 73 yaşındaki Antônio Lopes Siqueira, kazandığı parayla başladığı diş tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Yüksek tansiyon ve diyabet hastası olan Siqueira, diş implantı yaptırmaya karar verdi ancak işlem sırasında hayatını kaybetti.

Brezilya'nın en büyük piyangosu Mega Sena'dan 33 milyon dolar kazanan 73 yaşındaki Antônio Lopes Siqueira, kazandığı parayla başladığı diş tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Dört çocuk babası Siqueira, Brezilya'nın Mato Grosso bölgesinde hayvancılıkla uğraşan bir çiftçiydi. Kasım ayında sadece 66 penny ödeyerek aldığı biletle büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak talihli adam, kazancının tadını sadece bir ay çıkarabildi.

Siqueira, kazandığı parayla ilk olarak diş implantı yaptırmaya karar verdi. 4 Aralık Çarşamba günü yapılan işlem sırasında ani bir rahatsızlık geçirdi. Yüksek tansiyon ve diyabet hastası olan Siqueira'ya sağlık ekipleri müdahale etti, ancak yarım saatten fazla süren kalp durması sonrası hastaneye kaldırıldığında kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, diş hekimi ve kliniği inceliyor. Polis şefi Edison Pick, "Eğer doğal bir ölümse klinik sorumlu tutulamaz. Otopsi sonucunu beklememiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Ailesine yakın kaynaklar, Siqueira'nın kazandığı parayla ev almayı planladığını ancak "paranın tadını çıkaracak zamanı bile olmadığını" belirtti. Piyango biletini aldığı dükkanın sahibi ise Siqueira'nın düzenli müşterilerinden olduğunu ve sık sık büyük ikramiyeyi kazanmakla ilgili şakalar yaptığını söyledi.

Piyangodan 1 milyon lira kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı
img

Yaptıklarını görenler çıldırıyor
img

Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

desene su testisi su yolunda kırıldı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

bu imlanttan çok şikayet duyuyorum çoğunluk memnun değil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir? 10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 10 Aralık 2024 Salı günü neler gelecek? Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.