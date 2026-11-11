Peskov, Abu Dabi'deki Rus heyetinin Avrupalılarla temas kurmadığını açıkladı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin, Avrupalı temsilcilerle temasta bulunmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Rus heyetinin müzakerelerin gidişatı hakkında Putin'i sürekli bilgilendirdiğini dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya Peskov, "Temaslar planlanmadı ve gerçekleşmedi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden görüşmek için Rus tarafına talepte bulunmadı" yanıtını verdi.

AVRUPALILARLA ETKİLEŞİME AÇIK

Putin'in, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de dahil olmak üzere Avrupalılarla etkileşime açık olduğunu söyleyen Peskov, "Avrupalıların yaptığı açıklamalar, Ukrayna ihtilafının çözümüne yardımcı olma konusunda herhangi bir isteklerinin olmadığını gösteriyor. ABD ile temaslar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Peskov, İngiltere'de Rus istihbaratıyla iş birliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı asker olayının ilişkileri ne şekilde etkileyeceği sorusunu, "Rusya'nın bu olayla herhangi bir ilgisi yok" diye yanıtladı.

Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılımına ilişkin henüz bir karar alınmadığını kaydeden Peskov, "Kendisi görüşmelere açık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı