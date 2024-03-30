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Lüks saatleri başına iş açtı! Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evini kuşatan polis, kapıyı koçbaşıyla kırdı

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Peru'nun ilk kadın Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine gece saatlerinde Peru polisi tarafından baskın düzenlendi.

Peru'da "lüks saat" soruşturması çerçevesinde başsavcılığın talimatı üzerine Devlet Başkanı Boluarte'nin başkent Lima'nın Surquillo semtindeki evini kuşatan polis, kapıyı koçbaşıyla kırdı. Operasyonda, Boularte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği lüks saatleri arandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "arama ve el koyma" amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Boluarte'nin baskın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

KONGRE ÜYELERİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

Baskın sonrası toplanan Bakanlar Kurulu herhangi bir açıklamada bulunmadı. Peru parlamento kongre üyeleri konuyla ilgili açıklama yapması için Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi kürsüye davet etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Boluarte'nin avukatı "Başkan şu an oğlunun evinde, olay yerine uğramadı. Savcılar suçlama devam etsin diye uğraşıyorlar, Başkan zaten ifadeye gidecekti" dedi.

Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin pahalı saatleri savcılığı harekete geçirdi, evine polis tarafından baskın yapıldı

SAVCILIKTAN DA AÇIKLAMA YOK

Baskın sonrası gözler Başkanın evinden çıkacak sonuca çevrildi. Uzun süre yapılan arama sonucu savcılık herhangi bir açıklamada bulunmadı. Söz konusu saatlerin bulunup bulunmadığıysa bilinmiyor.

Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin pahalı saatleri savcılığı harekete geçirdi, evine polis tarafından baskın yapıldı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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