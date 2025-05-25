Pentagon'da Medya Erişimi Sınırlanıyor

Pentagon'da Medya Erişimi Sınırlanıyor
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilerin Pentagon'daki dolaşımını sınırlayan yeni bir talimat yayımladı. Bu önlem, ulusal güvenlik bilgilerini koruma amacı taşıyor ve medyanın bazı alanlara erişimini kısıtlıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilerin Pentagon binasındaki erişimlerini ve dolaşımını sınırlayan bir talimat yayımladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ulusal güvenlikle ilgili bilgilerin korunmasına işaret ederek, gazetecilerin Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki erişimlerini ve dolaşımını sınırlayan talimat yayımladı. Yeni talimatın yayımlanmasında 'hassas bilgilerin korunması' gerekçe gösterildi.

'Pentagon içinde basın/medya erişimine yönelik güncellenmiş fiziksel kontrol önlemleri' başlıklı talimatta, Pentagon'da son zamanlardaki gizli sızmaların altı çizilerek, medya mensuplarının Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu bölümler başta olmak üzere Pentagon içindeki bazı alanlara önceden izin almadan ve yetkili refakatçi olmadan dolaşmalarının yasaklandığı belirtildi. Talimatta, "Bakanlık, şeffaflığa bağlı kalırken aynı zamanda hassas gizli ulusal güvenlik bilgilerini korumakla yükümlüdür. Yetkisiz ifşalar, ABD hizmet üyelerinin hayatlarını tehlikeye atabilir" ifadesine yer verildi.

Talimatta, önlemlere uymayan basın mensuplarının kartlarının iptal edileceği uyarısı yapılarak, gelecek haftalarda, Pentagon'da görev yapan basın mensuplarından, gizli bilgileri koruma sorumlulukları ve ek güvenlik kontrolleri için kimliklerini güncellemelerini içeren yeni bir bilgilendirme formunu doldurmaları isteneceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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