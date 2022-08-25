Pakistan'ın Güney Pencap kenti Fazalpur'da sel yaşamı felç etti

Pakistan'da Güney Pencap kenti Fazalpur'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köyler sular altında kaldı. Çok sayıda kişi canını kurtarmak için evini terk etti.

Güney Pencap kenti Fazalpur'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde köy sular altında kalırken, binlerce Pakistanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Sosyal medyadan paylaşılan videodaki görüntülerde bölgenin şiddetli yağışa teslim olduğu görülürken, mahalle araları da sularla kaplandı. Görüntülerde arabalar su üzerinde yüzerken, vatandaşların da küçük botlarla başka köye tahliye edildiği görülüyor.

YARDIM BEKLİYORLAR

Öte yandan selden etkilenen vatandaşlar, kaldırımlar üzerinde kurdukları çadırlarda ekiplerin yardımlarını bekliyorlar.