Paşinyan ve Aliyev Washington'da Bir Araya Gelecek

Paşinyan ve Aliyev Washington'da Bir Araya Gelecek
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Washington'da bölge barışı ve ekonomik iş birliğini görüşmek üzere bir araya gelecek.

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington'a gideceği bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, cuma günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geleceği belirtildi. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini kaydetti. Bağdasaryan, ziyaret kapsamında Paşinyan'ın Trump ve Aliyev ile bir araya gelerek bölge barışı, refahı ve ekonomik iş birliğini görüşeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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