Paşinyan'dan barış sinyalleri! "Tekrar savaşa girmek istemiyoruz"
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Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından siyasi kaostan çıkamayan Ermenistan, barış anlaşmaları için harekete geçti. Ermenistan Parlamentosuna hitap eden Başbakan Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması yapmadıkları taktirde yeni savaş çıkabileceğini söyledi.
Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan yenilgiyle çıkan ve ateşkes anlaşmasını imzalayan Ermenistan, o gün bugündür siyasi bir kaosun içinde. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirmişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Barış görüşmelerinin sürdüğü bugünlerde ErmenistanBaşbakanı Paşinyan, parlamentoda bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Azerbaycan ile barış anlaşması yapacaklarını belirtti.
2020'de gerçekleşen savaşta yenilgiye uğrayan Başbakan Paşinyan, 2020 savaşını hatırlatarak aynı hataları tekrarlamak istemediğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada: "Azerbaycan ile bir an önce barış anlaşması imzalamalıyız. Bu adımı atmazsak yeni bir savaş çıkacak ve uluslararası toplum bize yardım etmeyecek. 2020'nin hatalarını tekrarlamaya hazır değilim"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.