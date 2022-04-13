Paşinyan'dan barış sinyalleri! 'Tekrar savaşa girmek istemiyoruz'

Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan yenilgiyle çıkan ve ateşkes anlaşmasını imzalayan Ermenistan, o gün bugündür siyasi bir kaosun içinde. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirmişti.

"AZERBAYCAN TEKLİFLERİ KABUL EDİLEBİLİR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Barış görüşmelerinin sürdüğü bugünlerde ErmenistanBaşbakanı Paşinyan, parlamentoda bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Azerbaycan ile barış anlaşması yapacaklarını belirtti.

PAŞİNYAN: 2020'DEKİ HATALARI TEKRARLAMAYA HAZIR DFEĞİLİM

2020'de gerçekleşen savaşta yenilgiye uğrayan Başbakan Paşinyan, 2020 savaşını hatırlatarak aynı hataları tekrarlamak istemediğini söyledi.

"AZERBAYCAN İLE BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMALIYIZ"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada: "Azerbaycan ile bir an önce barış anlaşması imzalamalıyız. Bu adımı atmazsak yeni bir savaş çıkacak ve uluslararası toplum bize yardım etmeyecek. 2020'nin hatalarını tekrarlamaya hazır değilim"

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.