Parti görüntüleri sızan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den ilk açıklama: Uyuşturucu kullanmadım, sadece eğlendim

Finlandiya'da gündem dünden beri Başbakan Sanna Marin. 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntülerin sosyal medyaya yansımasının yankıları sürerken Marin'den ilk açıklama geldi. Marin, "Uyuşturucu kullanmadım. Sadece dans edip eğlendim" dedi.

36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz gün katıldığı partiyle gündemden düşmüyor. Partide çekilen görüntülerde Marin'in dans etmesi konuşulurken, bukez de masada uyuşturucu görüntüsü ortalığı karıştırdı. Uyuşturucudan dolayı topa tutulan Marin sessizliğini bozdu.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Marin, uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti: "Yasadışı hiçbir şey yapmadım. Uyuşturucu kullanmadım. Sadece dans edip eğlendim" dedi.

"KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKMAYIN"

Sanna Marin'in koalisyon ortaklarından Merkez Parti Milletvekili Mikko Karna, "Sayın Başbakan'ı uyuşturucu testi yapmaya davet ediyorum. Halkın yüzde 50'si uyuşturucu kullandığınıza inanıyor. Kafalarda soru işareti bırakmayın." dedi.

"UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRMAKTAN ÇEKİNMİYORUM"

Öte yandan Sanna Marin'den, milletvekili Mikko Karna'ya cevap gecikmedi. Marin, gelen tepkilerin ardından uyuşturucu testi yaptırmaktan çekinmeyeceğini söyledi.