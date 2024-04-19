Paris'teki İran büyükelçiliği önünde canlı bomba alarmı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Yerel kaynaklara göre, Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

CANLI BOMBA BİNADA

Şahıs, Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan binada şu anda içeride. Avrupa 1'e göre, patlayıcı bir kemer taşıdığı ve ayrıca el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı bildiriliyor.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alan kapatıldı ve halk tahliye edildi, bir polis kaynağı 'müdahalenin yakın olduğunu' söyledi - bu, polislerin binaya baskın yapmaya hazırlandığını öne sürüyor. Güvenlik önlemi olarak, şehrin Metro Hattı 6'nın kesintiye uğratılması polis tarafından emredildi.

SALDIRGAN KONSOLOSLUKTA BİR ODADA

Fransa'nın özel BRI silahlı polis biriminden memurlar olay yerinde bulunuyor. Avrupa 1, elçiliğin polise yardım talebinde bulunduğunu ve adamın binanın içinde olduğunu bildirdiğini aktardı. Haber kaynağına göre, şahıs konsoloslukta bir odada, büyükelçinin de bulunduğu bir ortamda kendine barikat kurmuş durumda.

İSRAİL İRAN'A MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu olay, İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. İsrail bugün İran'a yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Bu, İran'ın Cumartesi günü İsrail'e 300'den fazla füze fırlatmasına bir yanıt olarak geldi. Bu füzelerin %99'u İsrail ve müttefikleri tarafından engellendi.