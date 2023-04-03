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Paris'te yapılan scooter referandumundan, yüzde 90 "Yasaklansın" çıktı

Dünya Haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter'ların kullanımının devam etmesi ya da yasaklanması için referandum düzenlendi. Resmi sonuçlara göre, kullanılan oyların neredeyse yüzde 90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasını destekledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 farklı özel şirket tarafından kiralanan elektrikli scooter'lar için referandum yapıldı. Parisliler, elektrikli scooter'ların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin belediyeye ait 20 binaya konulan sandıklarda oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

YÜZDE 90 "YASAKLANSIN" DENİLDİ

Yerel saatle 09.00'da başlayan ve 19.00'da sona erecek oy verme işleminin ardından sonuçlar açıklandı. Resmi sonuçlara göre, kullanılan oyların neredeyse yüzde 90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasını destekledi.

Paris'te yapılan scooter referandumundan, yüzde 90 'Yasaklansın' çıktı

YARALANMA VE ÖLÜMLER ETKİLİ OLDU

Referandum, Fransa'nın başkentinde scooter'larda artan sayıda insanın yaralanmasının ve ölmesinin ardından geldi. Resmi rakamlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1.3 milyon kişiden 103 bininden biraz fazlası seçimlere katıldı. Bunlardan 91 bin 300'den fazlası scooter'lara karşı oy kullandı.

Paris'te yapılan scooter referandumundan, yüzde 90 'Yasaklansın' çıktı

Seçim Sonuçları

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Scooter Fransa Paris Dünya Güncel Haberler

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