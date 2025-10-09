Paris'te Gazze Ateşkes Anlaşması Görüşülüyor

FRANSA'nın başkenti Paris'te, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının sahada uygulanmasını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantının başladığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması, bölgenin yeniden inşa edilmesi ile insani yardımın ulaştırılması gibi farklı konuların ele alınması bekleniyor. Dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen toplantıya, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler katıldı. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nın açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam ettiği aktarıldı.