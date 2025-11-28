Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulundu.

İZNİK'E GİTTİ

Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedralinde piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu. Papa daha sonra Fransız Fakirhanesi Huzurevi'ni ziyaret etti.

Daha sonra helikopterle İznik'e geçen Papa, I. İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'la beraber katıldı.

KALABALIKTAN TEK BİR SLOGAN YÜKSELDİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine ulaştığı sırada bölgede toplanan vatandaşlar, tekbir getirdi.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Papa, İznik'te tarihi bazilikada ayin yönetmesinin ardından İstanbul'a döndü.

İZNİK BAZİLİKA NEDİR?

İznik Bazilikası, Hristiyanlık tarihi açısından kritik bir öneme sahip olan ve Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü'nün kıyısında, sular altında bulunan bir tarihi yapıdır. Bazilika kalıntıları, 2014 yılında göl sularının çekilmesiyle havadan yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. apılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bu bazilikanın, Aziz Neophytos Bazilikası veya bazı uzmanlara göre yüzyıllardır aranan Kutsal Pederler Kilisesi olduğu öne sürülmektedir. Yapının, MS 358'deki bir depremde yıkıldığı ve daha sonra yeniden inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bu alanın, Hristiyanlık tarihindeki en önemli toplantılardan biri olan Birinci İznik Konsili'nin (MS 325) yapıldığı yerlerden biri olabileceği düşünülmektedir.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'ye gelen Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etmişti.

Erdoğan konuşmasında, Papa'nın göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye'ye gerçekleşmesinin 'anlamlı' olduğunu vurgularken; konuşmasında; "Biz de farklı kültür ve medeniyetlerin bir arada, yan yana ve huzur içinde yaşadığı bir tarihin mirasçıları olarak küresel barış ve istikrar ortamının serpilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya gelmişti.