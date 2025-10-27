Haberler

Papa Leo, Kasım Ayında Türkiye ve Lübnan'ı Ziyaret Edecek

Papa Leo, Kasım Ayında Türkiye ve Lübnan'ı Ziyaret Edecek
Güncelleme:
VATİKAN, Papa Leo'nun kasım ayında başlayacak yurt dışı seyahati kapsamında Türkiye ile Lübnan'da sekiz şehir ve ilçeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

VATİKAN, Papa Leo'nun kasım ayında başlayacak yurt dışı seyahati kapsamında Türkiye ile Lübnan'da sekiz şehir ve ilçeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Lübnan'da bulunacak.

Papa'nın Türkiye ziyaretinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi etkinlik yer alacak. İkili, İznik'te düzenlenen ve erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak. Papa Leo, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Papa, ardından İstanbul'daki Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ve son olarak da bir ayine katılacak.

LÜBNAN PROGRAMI

Papa, Lübnan'da ise Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşecek, dinler arası bir toplantı düzenleyecek ve Beyrut sahilinde açık hava ayinine katılacak. Papa ayrıca 2020 yılında Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 200 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal patlama alanında dua edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
