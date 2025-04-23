Papa Franciscus'un Naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na Taşındı
Vatikan, hayatını kaybeden Papa Franciscus'un naaşının halkın ziyaretine açılacağını ve cumartesi günü yapılacak cenaze törenine kadar burada ziyaret edilebileceğini duyurdu.
VATİKAN, Papa'nın naaşının Aziz Petrus Bazilikası'na taşınarak halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.
Vatikan, dün hayatını kaybeden Papa Franciscus'un naaşının bugün Aziz Petrus Bazilikası'na taşınarak halkın ziyaretine açılacağını bildirdi. Vatandaşlar, cumartesi günü yapılacak cenaze törenine kadar burada Papa Franciscus'un naaşını ziyaret edebilecek.
Tören sırasında, Vatikan muhafızlarının eşlik ettiği alay, bazilikanın önünde dualarla karşılandı. Naaşın taşındığı sırada, insanların Papa Franciscus'u görmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya