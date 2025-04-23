Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş
Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti

Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kaleme bakın

Papa Franciscus'un Naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na Taşındı

Papa Franciscus'un Naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na Taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan, hayatını kaybeden Papa Franciscus'un naaşının halkın ziyaretine açılacağını ve cumartesi günü yapılacak cenaze törenine kadar burada ziyaret edilebileceğini duyurdu.

VATİKAN, Papa'nın naaşının Aziz Petrus Bazilikası'na taşınarak halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Vatikan, dün hayatını kaybeden Papa Franciscus'un naaşının bugün Aziz Petrus Bazilikası'na taşınarak halkın ziyaretine açılacağını bildirdi. Vatandaşlar, cumartesi günü yapılacak cenaze törenine kadar burada Papa Franciscus'un naaşını ziyaret edebilecek.

Tören sırasında, Vatikan muhafızlarının eşlik ettiği alay, bazilikanın önünde dualarla karşılandı. Naaşın taşındığı sırada, insanların Papa Franciscus'u görmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.