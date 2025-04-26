Papa Franciscus İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

PAPA Franciscus için bu sabah Vatikan'da başlayan cenaze törenine aralarında dünya liderlerinin de olduğu en az 400 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenlendi. Merasim, Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında Vatikan'da başladı. Papa'nın tabutu, Aziz Petrus Bazilikası'ndan Aziz Petrus Meydanı'na getirildi. Cenaze ayini, Kardinaller Koleji Dekanı olan İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetildi.

Battista Re, Papa'nın bu dünyadan ebediyete göçüşünün ardından son günlerde şahit oldukları sevgi ifadelerinin, kendilerine Papa Franciscus'un zihinlere ve yüreklere ne kadar dokunduğunu anlattığını söyledi. Kardinal, Papa'nın son yıllarında savaşlarla karşı karşıya kaldığını ve 'durmadan barış çağrısı yapmak için sesini yükselttiğini' belirterek, "Duvarlar değil, köprüler inşa edin, Papa'nın pek çok kez yinelediği bir şeydi" dedi.

Ayinin sona ermesinin ardından Papa'nın tabutu, vasiyetinde defnedilmek istediğini söylediği Roma'da Azize Büyük Meryem Bazilikası'na doğru yola çıkarıldı. Papa'nın naaşı, Türkiye saatiyle 14.00 sıralarında Roma'daki Bazilika'ya ulaştı. Papa'nın tabutunun bazilikaya götürülmesinin ardından kaplılar görevliler tarafından kapatıldı ve törenin bundan sonraki kısmı kamuoyuna kapalı bir şekilde devam etti. Daha önce kilise içindeki defin işleminin kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilmeyeceği bildirldi.

TÜRKİYE'Yİ NUMAN KURTULMUŞ TEMSİL ETTİ

Vatikan'daki törende Türkiye'yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ederken, törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İspanya Kralı 6'ncı Felipe, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yer aldı.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Papa'nın Vatikan'daki cenazesine en az 400 bin kişi katıldı. Basına yansıyan bilgilere göre, sadece neredeyse tamamen dolu olan Aziz Petrus Meydanı'nda yaklaşık 50 bin kişi bulunuyordu. Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, cenazeye 250 bini aşkın kişinin katıldığı belirtildi.

Cenaze merasimi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Papa'nın tabutunun bulunduğu Aziz Petrus Bazilikası'nı ziyaret etti. Trump, ardından bazilikadan ayrılarak dünya liderlerinin yanında yerini aldı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Galler Prensi William da babası Kral 3'üncü Charles'ı temsilen katıldığı cenaze töreninde bazilikada Papa'nın tabutunun yanına geldi.

Vatikan Sözcüsü Mattero Bruni'nin verdiği bilgiye göre, Papa Franciscus'un Arjantinli olması sebebiyle yabancı konuklar arasında ilk sırada Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, onun yanında da Vatikan'ın komşusu İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer aldı. Bu iki liderin ardından diğer liderler, Fransız alfabesine göre sıralandı.