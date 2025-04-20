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Papa Francis ve ABD Başkan Yardımcısı Vance Kısa Görüşme Gerçekleştirdi

Papa Francis ve ABD Başkan Yardımcısı Vance Kısa Görüşme Gerçekleştirdi
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Vatikan, Papa Francis'in ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Paskalya dolayısıyla kısa bir görüşme yaptığını açıkladı. İki lider, karşılıklı iyi dileklerini ifade etti.

VATİKAN, Papa Francis ve ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'in kısa bir görüşme yaptığını açıkladı.

Vatikan, Paskalya dolayısıyla ailesiyle İtalya ve Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ve Papa Francis'in bugün sabah saatlerinde bir araya geldiğini duyurdu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa ile Vance'in kısa bir görüşme yaptığı ve Paskalya dolayısıyla karşılıklı iyi dileklerini ifade ettikleri aktarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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