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Papa Francesco, mezar yerini hazırladığını ve cenaze törenini sadeleştireceğini açıkladı

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ilerleyen yaşından ve sağlık sorunlarından bahsederek mezar yerini seçtiğini ve cenaze töreninin daha sade olmasını istediğini açıkladı. Ayrıca Arjantinli liderin kendisine yönelik sert sözlerine cevap verdi ve Gazze'deki çatışmaların son bulması için insani ateşkes çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, mezar yerini hazırladığını ve Vatikan'ın papalar için düzenlediği cenaze törenini kendi cenazesiyle sadeleştireceğini açıkladı.

Meksikalı yayın kuruluşu N+ ile bir söyleşi yapan Papa, ilerleyen yaşından ve son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarından da söz etti. 17 Aralık’ta 87 yaşını dolduracak olan Papa Francesco, ‘’yaşlılık ve limitler belirince hazırlanmak gerek’’ dedi ve mezar yerini seçtiğini söyledi.

Roma’da sıklıkla ziyaret ettiği Santa Maria Maggiore Bazilikası’na özel bir bağlılığı olduğunu söyleyen Papa, mezarının da burada hazırlandığını belirtti.

Santa Maria Maggiore Bazilikası Vatikan duvarları dışında, İtalya topraklarında olsa da Vatikan’a ait. Bazilika’da 5 eski papanın daha mezarı bulunuyor.

2013’te bu göreve seçilmesinden itibaren, kendisinden önceki papalara kıyasla daha gösterişsiz bir yaşam tarzı seçen Papa Francesco, cenazesinin de nispeten daha sade olmasını istediğini açıkladı. Vatikan’da papalar için öngörülen cenaze ritüellerini sadeleştirmek için tören sorumlusuyla görüştüğünü söyledi.

Söyleşisi yapan gazeteci Valentina Alazraki sosyal medyada paylaştığı bir bölümde, Papa’nın kendisine özel espri anlayışıyla “Bu yeni törenin açılışını ben yapacağım” dediğini duyurdu.

Papa Francesco Mart ayında bronşit nedeniyle hastaneye yatırılmış, Haziran’da da fıtık ameliyatı olmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle sıklıkla tekerlekli sandalye kullanan Papa son olarak da bu ay başında, iklim zirvesi için Dubai’ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etmek zorunda kalmıştı.

Bu sene yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, selefi 16. Benediktus gibi istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise ‘’Aklıma gelmedi’’ diye yanıt verdi, ancak bu ihtimali tamamen dışlamadı.

2013’teki istifasıyla, papaların ömür boyu bu görevde kalması geleneğini modern zamanlarda yıkan ilk kişi olan 16. Benediktus’u ise "Büyük ve alçakgönüllü bir adamdı, sınırlarını fark edince ‘yeter’ deme cesareti gösterdi’’ diyerek övdü.

‘Papa şeytan’ diyen Milei’ye cevap verdi

Arjantinli Papa, ülkesinin yeni lideri Javier Milei’nin kendisini hedef alan sert sözleriyle ilgili de konuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin kendisini komünizmi desteklemekle suçlaması ve "sosyal adaleti savunan embesil", "şeytanın yeryüzündeki temsilcisi" gibi ifadelerle nitelemesi hakkında Papa şunları söyledi:

"Seçim kampanyasında bazı şeyler söylenir... ama bunlar geçici şeylerdir, biraz dikkat çekmek için kullanılan, ama sonra kendi kendine kaybolan şeyler."

Papa, politikacıların seçim kampanyasında söyledikleriyle daha sonra yapacaklarının farklı olabildiğini, karar alma zamanı geldiğinde durumun değişebildiğini vurguladı.

Milei de seçilmeden önce Papa’yı küfürlü ifadelerle eleştirse de seçim sonrası kendisiyle telefon görüşmesi yaparak Arjantin’e davet etmişti.

Gazze’de insani ateşkes çağrısı

Papa Francesco söyleşide ayrıca Ukrayna ve Gazze gibi çatışmaların sürdüğü bölgelerden de söz etti ve "Savaş her zaman bir yenilgidir. Savaşta kazananlar sadece silah üreticileridir" dedi.

Gazze’de görev yapan bir Katolik din adamıyla düzenli olarak konuştuğunu anlatan Papa, bölgedeki Katolik kilisesine yaklaşık 600 kişinin sığındığını açıkladı, “Her gün cemaati arıyorum. Rahipler ve rahibeler tüm bu insanlarla ilgileniyor ve bana orada neler olduğunu anlatıyorlar, terörü...” diye konuştu.

Papa Francesco, Çarşamba günü Vatikan’da yapılan geleneksel kabul töreninde de İsrail ve Filistin’deki çatışmaları büyük endişeyle takip ettiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Derhal insani ateşkes sağlanması yönündeki çağrımı yineliyorum; orada çok acı çekiliyor. İlgili tüm tarafları müzakerelere yeniden başlamaya teşvik ediyor ve herkesi, tükenme noktası gelmiş Gazze halkına gerçekten ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması için acil taahhütte bulunmaya çağırıyorum.’’

Rehinelerin serbest bırakılması çağrısı da yapan Papa, "İsraillilerin ve Filistinlilerin bu büyük acısı son bulsun. Lütfen: silahlara hayır, barışa evet! " dedi.

BBC

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