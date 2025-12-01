Papa 14'üncü Leo, Lübnan'da Aziz Şarbel ve Meryem Ana Mabedi'ni Ziyaret Etti

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Beyrut'un kuzeyindeki Aziz Şarbel Mahluf'un mezarını ve Meryem Ana Mabedi'ni ziyaret etti.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Lübnan'daki temaslarının ikinci gününde ilk olarak Beyrut'un kuzeyindeki Annaya bölgesindeki Mar Marun Manastırı'nda, Aziz Şarbel Mahluf'un mezarını ziyaret etti. Papa 14'üncü Leo'yu, manastırda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn karşıladı.

Papa, manastır ziyaretinin ardından Harisa Tepesi'ndeki Meryem Ana Mabedi'ni gezerek, burada piskoposlar, rahipler ve din görevlileriyle bir araya geldi. Papa 14'üncü Leo, daha sonra Katolik din adamlarıyla görüşmek üzere Harisa'daki Vatikan Büyükelçiliği'ne geçti.