Papa XIV. Leo ilk Noel vaazında Gazze'deki insani krize dikkat çekti

Papa XIV. Leo, Katolik Kilisesi'nin başı olarak verdiği ilk Noel vaazında Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı ağır yaşam koşullarına dikkat çekti, göçmenlerin yaşadığı zorlukları ele aldı ve dünya genelindeki savaşların yıkıcı etkilerine vurgu yaptı.

GAZZE'DEKİ ÇADIRLARI HATIRLATTI

Aziz Petrus Bazilikası'nda binlerce kişinin katıldığı Noel ayininde konuşan Papa Leo, İsa'nın bir ahırda doğmasını "Tanrı'nın kırılgan çadırını insanların arasına kurması" olarak tanımladı. Papa, "Haftalardır yağmura, rüzgâra ve soğuğa maruz kalan Gazze'deki çadırları bu günde nasıl düşünmeyiz?" ifadelerini kullandı.

SAVAŞLARIN BEDELİNİ HALKLAR ÖDÜYOR

Papa, vaazında savaşların yol açtığı yıkıma ve evsiz kalan insanlara da değinerek, özellikle cephelere sürülen askerlerin yaşadığı trajedilere dikkat çekti. "Devam eden ya da sona ermiş savaşların sınadığı halklar, geride enkaz ve açık yaralar bırakıyor. Ön saflarda silahlanmaya zorlanan gençlerin zihinleri ve hayatları kırılgandır" dedi.

TRUMP'IN POLİTİKALARINI DA ELEŞTİRİYOR

Göçmenlerin yaşadığı zorluklara da geniş yer ayıran Papa Leo, Amerika kıtasını boydan boya kat eden göçmen ve mültecilerin dramına işaret etti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştiren Papa, "Yoksullara ve yabancılara yardım etmemek, Tanrı'yı reddetmekle eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA BARIŞ ÇAĞRISI

Papa Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan yaptığı geleneksel "Şehre ve Dünyaya" (Urbi et Orbi) konuşmasında Ukrayna, Sudan, Mali ve Myanmar'daki çatışmalara değindi. Ukrayna halkının "şiddetle azap çektiğini" belirten Papa, tarafları uluslararası toplumun desteğiyle diyaloğa davet etti.

Tayland ile Kamboçya sınırında üçüncü haftasına giren ve en az 80 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalara da değinen Papa Leo, iki ülke arasındaki "kadim dostluğun yeniden tesis edilmesi ve barış için çalışılması" çağrısında bulundu.