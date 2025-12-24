Haberler

Papa 14'üncü Leo, Noel dolayısıyla 24 saatlik ateşkes çağrısı yaptı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, dünya genelinde Noel dolayısıyla bir günlük ateşkes çağrısında bulundu. Rusya'nın bu çağrıyı reddetmesine üzüldüğünü belirten Papa, barışın sağlanması için umut dolu mesajlar verdi.

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, dünya genelinde Noel dolayısıyla 24 saatlik bir ateşkese uyulması çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Castel Gandolfo'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Papa 14'üncü Leo, "Doğrusu, bu günlerde beni en çok üzen şeylerden biri, Rusya'nın Noel ateşkesini reddetmiş görünmesidir. İyi niyetli tüm insanlara bir kez daha şu çağrıda bulunuyorum. En azından İsa'nın doğumunun bayramında, bir günlük barışa saygı gösterilsin. Belki bizi dinlerler ve dünya genelinde 24 saatlik, tam bir günlük barış olur" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Gazze'deki son durumun sorulması üzerine Papa 14'üncü Leo, "Hala çok kırılgan olan bir durumun ortasında bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki barış anlaşması ilerleme kaydedecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Papa 14'üncü Leo, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın yakın zamanda bölgeye yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriel Romanelli ile de kısa süre önce telefonla konuştuğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
