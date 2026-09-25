Papa 14. Leo, 18 yıl sonra ilk resmi ziyaret için Fransa'ya gitti, Macron ile görüştü

(ANKARA) - Papa 14. Leo, 18 yıl aradan sonra ilk resmi ziyaret kapsamında Fransa gezisine başladı. Dört gün sürecek gezi kapsamında Papa Paris, Lourdes ve Metz'i ziyaret edecek olan Papa, devlet yetkilileri, gençler, din insanları, hastalar ve farklı dinlerin temsilcileriyle buluşacak, dua ve ayinlere katılacak. Papa, pazartesi Roma'ya dönecek.

Papa 14. Leo, 18 yıl aradan sonra ilk resmi papalık ziyareti için Fransa'ya gitti. Vatikan basınında yer alan haberlere göre Papa'nın uçağı Paris-Orly Havalimanı'na indi. Papa, ülke genelinde çalan çanlarla karşılandı. Papa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi Macron, Papa'yı Elysee Sarayı'nda karşıladı.

Paris'te sivil makamlarla görüşecek olan Papa, UNESCO Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Fransa'daki din insanları ve gençlerle birlikte dua edecek olan Papa, cumartesi günü Meryem Ana'nın Aziz Bernadette Soubirous'a göründüğü mağarada dua etmek üzere Lourdes'a gidecek. Papa Lourdes'ta ülkenin piskoposlarıyla bir araya gelecek, ayine katılacak ve hastalarla görüşecek.

Papa Leo, Fransa'daki son günü pazartesi gününü Metz şehrinde geçirecek. Pazartesi akşamı Roma'ya dönmeden önce dinlerarası bir buluşma düzenleyecek olan Papa, Avrupa Birliği'nin kökenlerini anacak ve bir ayin yönetecek. Papa, kendisiyle birlikte seyahat eden 80'i aşkın gazeteciye uçakta yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce ben, dünyanın her yerine olduğu gibi Fransa'ya da İsa Mesih'in bir takipçisi olarak, barışı, Mesih'in barışını, tüm dünyaya ilan etmek amacıyla seyahat ediyorum. Hepimizin bildiği gibi bu mesaj, bu dönemde bilhassa büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA