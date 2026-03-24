Pakistan: İran-ABD görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

ABD ve İran arasında müzakere olasılığına ilişkin başkentlerden birbirleriyle çelişkili açıklamalar geliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili arabulucular aracılığıyla ABD'den bazı "notların" kendilerine ulaştırıldığını teyit etti.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'e konuşan İranlı yetkili, bu notların "incelendiğini" söyledi.

CBS'e göre henüz bir müzakere takvimi yok.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıların beş gün durdurulduğunu duyurdu.

Fakat Tahran yönetimi resmi açıklamalarında temas iddiasını yalanladı.

Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın gerilimi azaltma çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu iddalara değinmeden, Ortadoğu'da savaşın bitirilmesi ve diplomasi çağrısı yaptı.

"Türkiye tüm gücüyle, tüm imkanlarıyla, uhdesinde bulunan tüm araçlarla barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir" dedi.

Pakistan da arabuluculuk yapıldığını doğrulamadı ancak İran yönetimi ile gerilimi azaltmak için temasa geçtiklerini açıkladı.

Pakistan'da İngilizce olarak yayımlanan günlük gazete Dawn'a ismini vermeden konuşan bir yetkili, üç ülkenin ABD ve İran arasındaki "uçurumu kapatmak" için "aktif arka kanal diplomasisi" yürüttüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18-20 Mart'ta Körfez ülkelerinde İran savaşı ile ilgili temaslarda bulunmuş, ayrıca ABD ve Avrupalı yetkililerle ardı ardına görüşmeler yapmıştı.

Fidan 24 Mart'ta da Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir görüşme yaptı.

BBC'ye konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi ülkenin görüşmelere ev sahipliği yapmaya "her zaman" hazır olduğunu söyledi.

Andrabi, müzakereler konusunda taraflarla görüşme yapıldığını ne doğruladı ne de yalanladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere üst düzey yetkililer bu hafta Pakistan'da İranlı yetkililerle görüşebilir.

Beyaz Saray bu haberleri yalanlamadı ancak durumun "değişkenliğini koruduğunu" belirtti.

İran ile yakın bağları olan Pakistan, Trump'ın ikinci döneminde de ABD ile sıcak ilişkileri sürdürüyor.

Haziran ve Ekim aylarında Pakistan, Hindistan ile yaşanan çatışmalarda arabuluculuk çabaları nedeniyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

İran'da 23 Mart itibariyle ölenlerin sayısının 3.000'i aştığı aktarılıyor.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) sayıyı 3,268 olarak duyuruldu.

ABD 13 askerinin hayatını kaybettiğini, İsrail ise İran'ın füze saldırılarında 16 kayıp olduğunu aktardı.

Bölge ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar ve Kuveyt'te de ölü sayısı artıyor.