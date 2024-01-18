Pakistan İran'a saldırdı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti'nde düzenlenen saldırıda terör hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Geçtiğimiz gün İran, Pakistan'da saldırı düzenlemiş, 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 çocuk da yaralanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah Pakistan, İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti'nde teröristlerin saklandıkları yerlere yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirdi. Kod adı 'Marg Bar Sarmachar' olan istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda terörist öldürüldü. Son birkaç yıldır İran'la yürüttüğümüz temaslarda Pakistan, kendilerine 'Sarmachar' diyen Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişelerini sürekli olarak paylaşmıştır. Pakistan ayrıca bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da paylaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'BAĞIMSIZLIK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ' VURGUSU

Bakanlık, Pakistan'ın İran'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, saldırının Pakistan'ın 'kendi güvenliğini' korumak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Açıklamada, "Bu eylem Pakistan'ın ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesidir. Bu son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesi Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonelliğinin de bir kanıtıdır. Pakistan, kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edecektir. Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duymaktadır. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır ve bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz" denildi.

PAKİSTAN, İRAN'IN SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İran'ın Pakistan topraklarında düzenlediği saldırıya tepki göstermişti. Açıklamada, "Pakistan, İran tarafından hava sahasının sebepsiz yere ihlal edilmesini ve Pakistan toprakları içerisinde gerçekleştirilen ve 2 masum çocuğun ölümü, 3 kız çocuğunun da yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasadışı eylemin gerçekleşmiş olması daha da endişe vericidir" ifadeleri kullanılmıştı.