Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken 15 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi.
10 ÖLÜ, 80 YARALI
Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda şu ana kadar en az 15 kişi hayatını kaybetti ve 80 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı.