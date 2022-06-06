Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi - Haberler

Hintli siyasinin dün İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi kentinde Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto etti. Göstericiler, ellerinde pankartlarla ve Hindistan karşıtı sloganlar attı.

HİNDİSTAN MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığı ve söz konusu hareketin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisine bu sözlerin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve sadece Pakistan halkının değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını derinden incittiği söylendi" denildi.

"EYLEMLER, MÜSLÜMANLARIN ÇEKTİĞİ ACIYI DİNDİRMEYECEK"

Açıklamada ayrıca, Hindistan Maslahatgüzarı'na Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi'nin (BJP) söz konusu siyasilere karşı aldığı gecikmiş ve yersiz disiplin cezalarını esefle karşıladığını ve bu eylemlerin Müslümanların çektiği acıyı dindiremeyeceğinin iletildiği aktarıldı.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ve eşi Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış, BJP, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle dün Sharma'yı görevden ihraç etmişti.

İhlas Haber Ajansı / Dünya