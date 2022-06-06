Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi - Haberler

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Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma'nın dün İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'da Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto etti.

Hintli siyasinin dün İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi kentinde Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto etti. Göstericiler, ellerinde pankartlarla ve Hindistan karşıtı sloganlar attı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığı ve söz konusu hareketin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisine bu sözlerin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve sadece Pakistan halkının değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını derinden incittiği söylendi" denildi.

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

Açıklamada ayrıca, Hindistan Maslahatgüzarı'na Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi'nin (BJP) söz konusu siyasilere karşı aldığı gecikmiş ve yersiz disiplin cezalarını esefle karşıladığını ve bu eylemlerin Müslümanların çektiği acıyı dindiremeyeceğinin iletildiği aktarıldı.

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ve eşi Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış, BJP, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle dün Sharma'yı görevden ihraç etmişti.

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Hz Muhammed Pakistan Dünya Haberler

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