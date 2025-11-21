Haberler

Pakistan'da fabrikada patlama: 18 ölü, 21 yaralı

Pakistan'da fabrikada patlama: 18 ölü, 21 yaralı
Pakistan'ın Faisalabad kentindeki bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olaydan sonra fabrika müdürü gözaltına alındı.

  • Pakistan'ın Faisalabad kentindeki bir tutkal fabrikasında gaz sıkıntısı sonucu patlama meydana geldi.
  • Patlamada 18 kişi öldü ve 21 kişi yaralandı.
  • Patlama fabrikanın çökmesine ve çevre binaların ağır hasar görmesine neden oldu.

Pakistan'da tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü, çevredeki binaların da ağır hasar gördüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili olarak fabrika müdürünü gözaltına aldığı, patlamanın ardından kaçan fabrika sahibini de yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
