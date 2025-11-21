Pakistan'da fabrikada patlama: 18 ölü, 21 yaralı
Pakistan'ın Faisalabad kentindeki bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olaydan sonra fabrika müdürü gözaltına alındı.
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü, çevredeki binaların da ağır hasar gördüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili olarak fabrika müdürünü gözaltına aldığı, patlamanın ardından kaçan fabrika sahibini de yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.