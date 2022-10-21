Pakistan'da eski Başbakan İmran Han aldığı hediyelerin detayını açıklamadığı için siyasetten men edildi

Nisan ayında mecliste yapılan güven oylamasından sonra İmran Han'ın hükümeti düşmüştü. Son olarak Pakistan Seçim Komisyonu, İmran Han'ın başbakanlığında aldığı hediyelerin detaylarını açıklamaması nedeniyle siyasetten men etti. İmran Han'ın avukatı Ali Zafar, başkent İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Seçim Komisyonu'nun bir mahkeme olmadığını ve bu kararı alamayacağına dikkati çekti.

Pakistan'da İmran Han, Nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından hükümeti düşmüş kendisinin de başbakanlığına son verilmişti. Bu gelişmelerin ardından İmran Han hakkında bir gelişme daha yaşandı.

SİYASETTEN MEN EDİLDİ

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi. Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han'ı siyasetten men etti.

YAKLAŞIK 650 BİN DOLARLIK HEDİYELİK

Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor.

AVUKATI KARARIN YASAL OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İmran Han'ın avukatı Ali Zafar, başkent İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Seçim Komisyonu'nun bir mahkeme olmadığını ve bu kararı alamayacağına dikkati çekti. Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise İmran Han'ın bu şekilde bertaraf edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, yasal seçenekleri değerlendirip buna göre adım atacaklarını söyledi.