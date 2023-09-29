Pakistan'da aynı günde 2. bombalı saldırı! Cuma namazındakileri hedef aldılar, 3 kişi hayatını kaybetti

Pakistan sabah saatlerinde 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından ikinci kez sarsıldı. Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir camide Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir camide Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde de Mevlit Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirilmiş ve 52 kişi hayatını kaybetmişti.

ÇATI ÇÖKTÜ

Pakistan bugün ikinci bombalı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hangu kentindeki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamanın şiddetiyle caminin çatısı çöktü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Camide 30-40 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

SABAH SAATLERİNDEKİ SALDIRIDA 52 KİŞİ CAN VERDİ

Öte yandan, saatlerce önce Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Mevlit Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda şu ana kadar 52 kişi hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.