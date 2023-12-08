Pakistan'da bir hayvanat bahçesindeki kaplan kafesine giren ziyaretçi, kaplan tarafından saldırıya uğrayarak öldü.. Ziyaretçinin, görevlileri atlatmak için çalıların arasına saklanarak kaplan kafesine girdiği belirlendi. Yapılan otopsi, adamın kaplan tarafından saatler öncesinde yenildiğini gösterdi. Kimliği belirlenemeyen mağdurun cesedi için henüz kimse başvuruda bulunmadı.

Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi

Pakistan'da bire hayvanat bahçesinde kaplan kafesine giren ziyaretçiyi diri diri yedi. Saatler sonra kaplanın ağzında bir insan ayakkabısı gören görevliler, kafesin içinde yaptıkları aramada adamın cesedinin yarısını kafeste buldu.

Yapılan imcelemede ziyaretçinin görevlilerin kendisini görmemesi için çalıların arasına saklanarak kaplanın kafesine atladığı tespit edildi.

Ceset üzerinde yapılan incelemede kaplanın adamı saatler öncesinde yediği tespit edildi.

Yaban hayatı departmanından kıdemli bir yetkili olan Usman Bukhari, AFP'ye verdiği demeçte, "Otopsi raporu yayınlanmadı, ancak kafesten toplanan kanıtlar onun kaplanlar tarafından saldırıya uğradığında hayatta olduğuna işaret ediyor." dedi.

Kimliği tespit edilemeyen adamın cesedi ne henüz kimse sahip çıkmadı.

Mağdurun kimliği belirlenmedi ve hiçbir aile üyesi cesedi almak için öne çıkmadı.

Üst düzey yerel hükümet yetkilisi Zaheer Anwar, tüm hayvanat bahçesi görevlilerinin ifadesinin alındığını söyledi.

Hayvanat bahçesi, 1942 yılında eski Bahawalpur eyaletinin yönetici kraliyet ailesi tarafından inşa edildi.